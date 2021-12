Grzegorz Krychowiak i Celia Junat urlopują w najlepsze na Malediwach: "Magiczne miejsce" (ZDJĘCIA)

Nie da się ukryć, że Grzegorz Krychowiak zmaga się ostatnimi czasy z poważnymi problemami wizerunkowymi. Pomocnik polskiej reprezentacji w piłce nożnej nieco zapędził się w zabawie z Instagramem i światem wielkiej mody, przez co zaczął być postrzegany bardziej jako dandys-lekkoduch niż poważny sportowiec. W pewnym momencie rozgoryczenie kibiców sięgnęło już tego stopnia, że niektórzy zaczęli apelować, aby "Krycha" raz na zawsze pożegnał się z boiskiem i skupił na zajęciu, które ewidentnie bardziej go kręci - projektowaniu garniaków dla swojej marki Balamonte.

Krychowiak krytykę tę niespecjalnie zdaje się brać sobie do serca i konsekwentnie dzieli swój czas między treningi a pozowanie do zdjęć w najnowszych trendach. Nie samym biznesem człowiek jednak żyje i czasem trzeba pozwolić sobie na odrobinę odpoczynku. W takim też właśnie celu Grzegorz i jego ukochana małżonka Celia Junat udali się ostatnio w swoje "magiczne miejsce" - na Malediwy. Piłkarz przezornie postanowił nie chwalić się zbytnio wyjazdem na swoim własnym profilu w sieci. Honory czyniła więc zawsze ochoczo nastawiona do lekkiego szpanu Celia.