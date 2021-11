Grzegorz Krychowiak inspiruje się stylem Agnieszki Woźniak-Starak?! Kto wygląda lepiej w ZIELONYM PŁASZCZU? (ZDJĘCIA)

Przez lata działalności w branży rozrywkowej Agnieszka Woźniak-Starak zdołała przypieczętować pozycję jednej z naczelnych "fashionistek" w Polsce. Choć dziennikarka lubi eksperymentować z ubiorem, jej stylizacjom nigdy nie brakuje odrobiny samoświadomej nonszalancji. Nie ma więc co się dziwić, że spośród zalewu przebranych celebrytek to właśnie Aga została wybrana przez wiele Polek za wzór do naśladowania.