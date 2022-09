Gwiazda "M jak miłość" życzliwie o Julii Wieniawie: "Powinna zająć się ŚPIEWANIEM. Lepiej odnajduje się jako piosenkarka niż AKTORKA"

Nie ma wątpliwości, że w ostatnich latach Julia Wieniawa wypłynęła na szerokie wody show biznesu i awansowała na pełnoprawną salonową lwicę. Z tego powodu nie brakuje aspirujących aktorek, które marzą o podobnym awansie społecznym i bywają do niej porównywane.

Monika Mielnicka "nową Julią Wieniawą"?

Jak to w show biznesie bywa, aspirujących aktorek wciąż przybywa, więc porównania do Julii Wieniawy czy innych popularnych celebrytek są nieuniknione. Kolejną z aktorek, które bywają wymieniane w tym kontekście, jest Monika Mielnicka, czyli serialowa żona Mateusza z "M jak miłość". 22-latka pojawiła się w kilku rodzimych serialach i wygląda na to, że ma apetyt na więcej.