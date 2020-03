Julia Wieniawa twierdzi, że załatwiła Wiktorii Gąsiewskiej rolę w horrorze. Jej menedżerka komentuje: "SERIO?"

Nie brakuje już pierwszy recenzji. Jak można było się domyślać, są one dość sporne, aczkolwiek w jednej kwestii opinie są (o dziwo!) zgodne. Widzowie zachwycają się bowiem 21-letnią Wiktorią Gąsiewską , która choć nie zagrała roli głównej bohaterki, to sceny z jej udziałem okazały się strzałem w dziesiątkę.

Teraz jednak okazuje się, że swój rzekomy wpływ na fakt, iż w horrorze zagrała Wiktoria, miała mieć Julia Wieniawa, odtwórczyni głównej roli. Julka twierdzi bowiem, iż początkowo to ona miała zagrać Anielę, aczkolwiek rozmyśliła się i stwierdziła, że woli zagrać główną bohaterkę, czyli Zosię. Jak dodaje, gdy tylko twórcy filmu zobaczyli jej możliwości, "oczy im się zaświeciły" i tym samym otrzymała główną rolę. Wówczas miała też zadbać właśnie o Gąsiewską i zaproponowała, że w postać Anieli najlepiej wcieli się Wiktoria, ponieważ jej bohaterka to "niby stereotypowa blondynka, ale w sumie ciekawa postać".

Ja w ogóle miałam grać Anielę! Taką dostałam propozycję, a że scenariusz był super, to byłam gotowa w to wejść. I dałabym radę. Miałam już farbować włosy na blond. Ale im dłużej byłam w projekcie, bym bardziej docierało do mnie, że jednak chciałabym zagrać Zosię. Wspomniałam o tym twórcom. "A właściwie czemu nie, zróbmy casting próbny". Spotkaliśmy się z Bartkiem, Mirellą Zaradkiewicz i Jankiem Kwiecińskim, nagrywali mnie telefonem. Kiedy obejrzeli materiał, oczy im się zaświeciły. Zmienili zdanie, że chcą mnie na Zośkę. Wtedy ja podpowiedziałam im, że na Anielę będzie lepsza Wiktoria Gąsiewska – przepiękna blondynka z komediowym zacięciem. Bardzo fajnie zagrała tę rolę. Niby stereotypowa blondynka, ale w sumie ciekawa postać, która okazuje się wartościowa - wyznała dumna 21-latka.