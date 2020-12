Gwiazda serialu HBO "Od nowa" pozuje bez makijażu: "Jestem aktorką z twarzą zjedzoną przez trądzik" (FOTO)

Przechodzień 17 min. temu zgłoś do moderacji 5 4 Odpowiedz

Mnie dopiero koło 29 lat twarz się trochę uspokoiła, a tak to od 12 roku życia i to taki mocny na całej twarzy że aż twarz potrafiła boleć. Jestem z tych co całej apteki używali, ofc regularnie dermatolog i zabiegi. No cóż, w pewnym momencie sobie uświadamiasz że tego nigdy w 100% nie wyleczysz tylko możesz doprowadzać do stanu "zadowalającego" który prędzej czy później znów się przełamie. Dla mnie to nigdy nie był kompleks czy coś ani mnie to nie blokowało, no ale ja mam silną psychikę i nigdy moje poczucie wartości nie było uzależnione od wyglądu to może dlatego. Szczerze mówiąc śmieszy mnie to że młodzi ludzie tak hiperbolizuja sobie ten problem zamiast tę energię przekierować na coś pożytecznego, twórczego.