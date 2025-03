Gwiazda "Sex Education" i "Białego Lotosu" nie dostała roli przez... ZĘBY! "Musiałabym mieć licówki"

Dziewczyny ale wy same sobie to zrobiłyście, to nie jest tak że to jest wielki problem Hollywoodu ale ten problem też jest w Polsce a tutaj nie mamy Hollywoodu :) Same robicie sobie krzywdę, stawianiem pięknych zdjęć które nawet nie są wasze, są po ogromnych przeróbkach są z odpowiednim światłem z odpowiednim ułożeniem włosów, dodatkowo te wasze botoksy i wypełnianie ust, teraz jeszcze sztuczne zęby wszystko jest sztuczne i wy się dziwicie że jest taki problem?? Jak widzicie kobiety która wygląda normalnie, która nie ma zrobionych ust która nie ma zrobionych brwi, czy też zębów to myślicie że jest to osoba nieatrakcyjna bo nie wpasowuje się ona w ten kanon wyglądania jak każdy... Spójrzcie na swoje podwórko, Edyta Zając ,Siwiec ,el dursi , one wszystkie wyglądają tak samo, one wszystkie mają praktycznie tą samą figurę i te same włosy i tą samą twarz oczywiście z małymi zmianami, ale te zmiany są naprawdę malutkie... Wszystkie osoby w Polsce wyglądają tak samo, a jak pojawia się ktoś kto wygląda inaczej to mówicie że jest za gruby i za brzydki... WIĘC NIESTETY KOBIETKI ALE SAME SOBIE TO ROBICIE.. kiedy wchodzicie na Instagram każda dziewczyna wygląda tak samo, ma ogromne piersi wąziutką talię i wielki tyłek, dodatkowo malutki nosek i wielkie usta ( swoją drogą nie rozumiem jak trendem może być na przykład nos czy usta, nie rozumiem też tego przepychu na malutki nosek który by większości nikomu nie pasuje, bo wygląda dziecinnie) Każda dziewczyna teraz ma zrobione usta, ma zrobione policzki które wyglądają jak u faceta...SZCZEKA, jest kolejnym problemem bo teraz większość kobiet chce mieć bardzo mocno zaznaczoną linię żuchwy, powiedzcie mi po co? To indywidualność już się całkowicie zmieniła? Teraz nie ma indywidualności teraz każda wygląda tak samo. Jak zobaczyłam w programie Edytę zając zamiast Klaudii, to jedyne co ich różniło to kolor oczu. Obydwie , okropnie kościste okropnie chude, z doczepianymi długimi włosami, obydwie wyglądające praktycznie tak samo... Powiedzcie mi co je wyróżnia bo ja nie wiem? Dla mnie osobiście jest to śmieszne, teraz każda dziewczyna wygląda tak samo, każda chce doczepiać włosy, każda chce być niesamowicie sensualna pokazując wszystko co ma na Instagramie, od swojego tyłka po swój biust...po co ? Ja ich w ogóle nie rozróżniam, kiedy pojawia się kolejna twarz, to ta twarz wygląda tak samo.