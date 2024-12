Gwiazdy lansują się na świątecznej imprezie magazynu "Vogue": Anja Rubik, Jessica Mercedes, Magda Gessler

Jak patrzę na to wszystko...Ci ludzie myślą naprawdę, że to co nałożą to ich wartościuje jako człowieka itd. Otóż zaskoczę Was, ale nie wartościuje. A najbardziej śmiechowe jest to, że każda z tych Pań uważa, że rozbiła bank swoją kreacją, a szczerze....nie będę komentował. Dzięki tym celebrytom klasy D zacząłem doceniać swoje życie i siebie jako człowieka, nie zarabiam milionów, ale mam stabilną sytuację życiową i finansową, życie spędzam tak jak chcę i robię to na co mam ochotę. Nie muszę robić z siebie dziwadła, żeby mieć zasięgi, aby później zalokować suszarkę do włosów lub pasztet wegański. Poza tym ten świat celebrytów (znowu dodam: klasy D) kojarzy mi się głównie z zaburzeniami różnego rodzaju, depresją, brakiem zadowolenia (mino ciągłych uśmiechów) i uzależnieniami wszelakimi. I do tych co napiszą, że mam nudne życie, bo piszę komentarze na Pudlu: piszę te komentarze, bo mogę i mam na to ochotę.