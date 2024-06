Gwiazdy podczas drugiego dnia festiwalu w Opolu: Niebieska Kowalska, Skiba z żoną Karoliną i Kozidrak w szortach (ZDJĘCIA)

Promyczek 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Patrząc obiektywnie to jest to jest to na razie jednej ze słabszych festiwali w Opolu od lat. Wczorajszy dzień był niestety bardzo nieudany i można wręcz powiedzieć że męczący. Dzisiaj jest minimalnie lepiej ale nadal bez fajerwerków. I nie mieszając w niego polityki to niestety taka jest smutna prawda. Wszyscy walczyli o apolityczne Opole i krzyczeli że nikt nie zaprasza młodych artystów a niestety z dzisiejszego dnia warty oglądania był jedynie Lady Pank, Wilki i Bajm. Raczej Big Cyc nie jest teraz na jakimś topie a młodych artystów jak w Opolu nie było tak nadal nie ma. Dlaczego? Bo tak naprawdę to pewnie liczą się głównie możliwe do zarobienia pieniądze i wyjazd do Opola się nie kalkuluje ;) Także zapowiadanego powiewu młodości jak nie było tak nadal nie widzę a obiektywnie już w zeszłym roku festiwal wyglądał dużo lepiej :)