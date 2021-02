Gwyneth Paltrow miała Covid-19 i LECZYŁA SIĘ DIETĄ: "Przegrzebki, szparagi i trochę karczochów"

Julianna 11 min. temu zgłoś do moderacji 0 4 Odpowiedz

Wiecie co sobie myśle. Z tym Marsem nas tak samo oszukują jak z choroba i gdyby bóg tak chciał już dawno człowiek był by na marsie którego nie ma. Wieże tylko w pana Boga i w to ze życie jest tam gdzie jego wzrok. Szatan już przegrał walkę. Zobaczcie ze nie ma na świecie żadnej wojny nic się nie dzieje złego. Nikt nikogo nie bije itd. Walka wygranapanie przenajświętszy.