Gwyneth Paltrow chroni się przed KORONAWIRUSEM i apeluje: "Nie podawajcie rąk i często je myjcie"

Ola 1 godz. temu

ludziom odbija do tego stopnia, że kupują po 400 zł na allegro maski przeciwpyłowe, tak się kończy brak wiedzy, nie wiedzą co kupują i w dodatku dają się oszukiwać, nie wiem co bardziej przeraża ludzka głupota czy ten wirus, jak a Afryce Północnej szalała ebola w 2019 roku to jakoś media nie "idiociały" i paniki nie siały a wirus też mutował, prewencja to ważne słowo, najwięcej zarazków jest na telefonach, jeść czosnek, miód, cytrynę, wit C i D a jak pojawi się choroba to jej przebieg będzie łagodniejszy i szybszy powrót do zdrowia i przede wszystkim nie panikować, bo stres dodatkowo osłabia naszą odporność