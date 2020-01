Gwyneth Paltrow wspomina błogi haj NA GRZYBKACH: "Poczułam tę piękną woń i stwierdziłam - To pachnie jak moja WAGINA"

??? 26 min. temu zgłoś do moderacji 15 1 Odpowiedz

To umyślne ściąganie społeczeństwa w dół. Takimi akcjami sprawdza się na ile ludzie są już pieprznięci czy zdemoralizowani. No i okazało się, że bardziej niż by się wydawało, skoro świeczki - cipki to taki hicior. Paltrow i cała jej rodzina to grube ryby w loży masońskiej. Tam nie ma głupich. Działają długofalowo.