Dziewczyna Keanu Reevesa bawi się na spotkaniu z Gwyneth Paltrow i Demi Moore! "Wspaniała noc BEZ MAKIJAŻU"

Ania 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Zakompleksione madki muszą wylać swoje żale po tym jak Seby ich zostawiły. A co do dziewczyn, to wyglądają ładnie i naturalnie, a nie karykaturalnie i napchane botoksem. Widać, ze naprawdę nie mają makijażu, a nie jak nasze polish stars 'no make'up', a na twarzy makijaż. Życzę Alexandrze i Keanu wszystkiego co najlepsze. Każdy zasługuję na szczęście i miłość w życiu.