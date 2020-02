Krytycy masakrują serial Gwyneth Paltrow: "Netflix lansuje PSEUDONAUKOWE bzdury!"

Pola 60 min. temu zgłoś do moderacji 17 2 Odpowiedz

Pozwole się nie zgodzić. Oglądałam cały program i uważam, że był świetny. Sami uczestnicy byli zazwyczaj nastawieni sceptycznie, ale i z drugiej strony ciekawi efektów. Był jeden świetny odcinek o seksualności kobiety, o tym, że wstydzimy się swoich ciał, wstydzimy się odczuwać przyjemność - oby więcej takich tematów, bo był niezwykle prawdziwy. Co do reszty, to tak jak już pisałam, niektórzy kompletnie nie kupowali np. seansów spirytystycznych. Ja też osobiście tego nie kupuje, tzn. inaczej, ja wierzę, że to jest prawdziwe, ale uważam, że to nie jest wiedza dla nas. Natomiast jeżeli chodzi o psychodeliki, ja osobiście bym się bała, może jak kiedyś poszerzą badania na ich temat, to będzie we mnie mniej strachu. Odcinek o terapii oddechem i zimnie też był wybitny i z chęcią sama wypróbuje na sobie. O wpływie świadomego oddechu i dobroczynnego wpływu zimna na odporność człowieka, mówi się nie od dzisiaj.