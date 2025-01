Gypsy Rose Blanchard została mamą! Dokładnie rok po tym, jak opuściła więzienie

Mrożąca krew w żyłach historia Gypsy Rose

Dee Dee Blanchard cierpiała na zespół Münchhausena. Jest to zaburzenie psychiczne, które prowadzi do znęcania się nad dziećmi poprzez wymuszanie na lekarzach diagnoz i procedur medycznych. Gypsy Rose przyznała w podcaście "The Viall Files", że planuje opowiedzieć swojej córce o przeszłości, gdy ta dorośnie.

Nowa książka Gypsy Rose

Pod koniec 2024 roku ukazała się książka "My Time to Stand", napisana przez Gypsy Rose Blanchard we współpracy z Melissą Moore i Michele Matrisciani. Publikacja ujawnia mroczne szczegóły życia z matką, które Gypsy postanowiła opisać, by podzielić się swoją historią z innymi.