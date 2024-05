Hailey Bieber prezentuje CIĄŻOWE KRĄGŁOŚCI. Pochwaliła się fotką w zmysłowej koronce (FOTO)

Informacja o ciąży Hailey Bieber rozgrzała media do czerwoności. Żonie Justina Biebera przez ostatnie tygodnie udawało się umiejętnie utrzymać swoje ciążowe krągłości w tajemnicy przed całym światem. Choć luźne stylizacje, w których pokazywała się 27-latka były dla detektywów z TikToka powodem do licznych spekulacji, to jednak na oficjalną wiadomość musieliśmy chwilę poczekać.

Hailey Bieber prezentuje ciążowe krągłości

Ciąża Hailey Bieber to będzie bez wątpienia jedno z ważniejszych wydarzeń tego roku. W mediach co rusz pojawiają się nowe informacje o tym, jak przyszli rodzice przygotowują się do przyjścia na świat ich pierwszego dziecka. Oficjalne ogłoszenie ciąży to zapewne duże ułatwienie dla modelki, która już nie będzie musiała skrzętnie ukrywać krągłości na zdjęciach, a nawet będzie mogła się nimi chwalić.