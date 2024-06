Halina Mlynkova potwierdza, że ma PRZYRODNIE SIOSTRY i wyznaje: "Moja mama nie rozbiła małżeństw"

Ania 25 min. temu zgłoś do moderacji 21 7 Odpowiedz

Jej mama nie ma nic do tego. Ale dlaczego Halina nie pomyślała co jej ojciec miał do tego, że porzucił żonę z dwiema córkami, a później od tych córek się odciął? Bo skoro Halina tworząc normalnie rodzinę z ojcem i żyjąc z nim pod jednym dachem nie znała swych sióstr, to znaczy że starsze córki jej ojca nie były obecne w jego - a pośrednio i Haliny - życiu. Czyli ojciec się na własne dzieci a później i wnuki wypiął, nie miał z nimi kontaktu i dlatego jego młodsza córka tez nie miała z nimi kontaktu. Ciekawe czy tak samo niefrasobliwie Halina patrzyłaby na Nowickiego, gdyby związał się po rozwodzie z inna kobietą, spłodził kolejnego dzieciaczka a na syna z Haliną wypiął się do tego stopnia, że ten syn nie miałby nawet okazji poznać przyrodniego rodzeństwa. Nie chodzi o to czy by się lubili, chcieli spędzać razem czas, ale o zwyczajną znajomość.