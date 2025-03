Hanna Turnau na randce z mężem: kolacja w restauracji, sprawdzanie smartfona i spacer do taksówki

To rodzinne powiązanie dodaje jej postaci dodatkowej głębi i zainteresowania ze strony mediów. Nic dziwnego, że Hania przykuwa uwagę stołecznych paparazzi. Ostatnio znów "przyłapali" ją na mieście. Tym razem aktorkę sfotografowano ją na randce z mężem. Para wybrała się wspólnie do jednej z warszawskich restauracji. Podczas wizyty w knajpce spędzali razem czas, konsumując zamówione posiłki i gawędząc. Siedząc przy stole, 34-latka przeglądała też zawartość smartfona. Po dłuższej chwili opuścili lokal i udali się na krótki spacer do czekającej na nich nieopodal taksówki. Następnie wsiedli razem do auta i odjechali. Tego wieczora aktorka miała na sobie czarny płaszcz, eleganckie spodnie i szpilki. Uwagę zwracała też biżuteria: srebrne kolczyki i pierścionek.