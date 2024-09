Harrison Ford na nowym nagraniu wywołał niepokój wśród fanów. "Serce mi pęka, gdy widzę, jak jest słaby"

Gwiazdor cały czas jest aktywny zawodowo. Wkrótce zobaczymy kolejne tytuły z jego udziałem, dlatego tak trudno uwierzyć w to, że dopiero teraz został uhonorowany tytułem Legendy Disneya . Podczas uroczystego spotkania odcisnął swoje dłonie oraz złożył podpis i właśnie to wywołało niepokój wśród jego fanów. Ford na nagraniu, które obiegło Instagram i X, wygląda na zdezorientowanego i zagubionego. Sam podpis kosztował go sporo wysiłku, musiał wspomagać się drugą ręką.

Serce mi pęka, gdy widzę, jak jest słaby; Zwróciliście uwagę na to, jak źle wygląda?; Wyglądało to bardzo niezręcznie, biedny...; Wygląda jakby potrzebował pomocy, ale nie przeszkadza mu to w występowaniu w filmach; Czy on zdawał sobie sprawę z tego, gdzie jest? - czytamy w komentarzach.