Książę Harry i Meghan Markle wystąpią na jednym koncercie z Jennifer Lopez!

I to jest prawdziwy powód ucieczki do USA.W końcu Meghan może pogwiazdorzyć.W UK obowiązywały by ją sztywne reguły a tak może robić co chce .I z tak niskich pobódek skłóciła Harrego z bratem ,obraziła królową ,odcięła swoje dzieci od rodziny męża.Ale karma wraca kiedyś to wszystko do niej wróci .