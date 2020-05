Harry wyprzedał swoje sztucery myśliwskie za ponad 250 TYSIĘCY ZŁOTYCH! "Chciał przypodobać się Meghan"

Tak, William i Harry są mistrzami świata natury. Oczywiście oprócz faktu, że polowali i strzelali do zwierząt. Przynajmniej do pewnego czasu, bo Meghan nie lubi polowań, więc zapewne Harry po prostu z tego zrezygnował - wyznała wtedy w rozmowie z Radio Times.

Teraz okazuje się, że faktycznie mogła mieć rację. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami The Sun, Harry nie tylko raz na zawsze porzucił krwawą pasję, lecz nawet, "by zadowolić Meghan, pozbył się niedawno swojego kosztownego ekwipunku . Mowa w szczególności o jego sztucerach myśliwskich, które pięć miesięcy temu miał od niego nabyć anonimowy kupiec . Jego znajomy uznał z kolei, że dobrym pomysłem będzie donieść o tym prasie.

Kupił od niego ten sprzęt, bo mu na nim zależało, a nie dlatego, że należał wcześniej do Harry'ego. Chociaż kiedy dowiedział się, kto był ich poprzednim właścicielem, faktycznie był mocno zaskoczony. To doskonały sprzęt i mój znajomy bardzo sobie go ceni, ale nie jest typem osoby, która obnosiłaby się z tym, że kupiła go od księcia - wyznał kolega kontrahenta Harry'ego.