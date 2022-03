Hayden Panettiere i jej partner WDALI SIĘ W BÓJKĘ przed restauracją (ZDJĘCIA)

Ola 37 min. temu zgłoś do moderacji 23 49 Odpowiedz

Jestem w ciąży, wyszło ze to zespół downa, brzydzę się sobą i tym, ze to nosze w sobie, te dzieci są paskudne fizycznie a dodatkowo tępe. Mój mąż twierdzi ze to nasze dziecko wiec powinnam urodzić ale znam go dobrze, przerosloby go to. Chcieliśmy zdrowe, fajne dziecko a nie takie coś. Lekarka twierdzi, ze chore dzieci wybierają rodziców i ze to błogosławieństwo, ale jak jej powiedziałam ze chętnie w takim razie jej oddam to już więcej nic nie mowila. W życiu nie zaakceptuje takiego macierzyństwa. Obydwoje młodzi, atrakcyjni, świetne kariery a tutaj taki cios. Miałam być matka a nie opiekunem medycznym cieszącym się, ze dzisiaj udało mu się wstać na nogi albo nie zaslinic lozka