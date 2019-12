Henry Cavill nie pił wody przez TRZY DNI, żeby zagrać rozbieraną scenę w "Wiedźminie"

Henry Cavill przyznał, że zabiegał o angaż w Wiedźminie , jak tylko dowiedział się, że Netflix zamierza nakręcić serial na podstawie kultowej sagi Andrzeja Sapkowskiego. Rola wymagała od niego sporo przygotowania. Aktor musiał być w wyśmienitej formie fizycznej, by móc zagrać liczne sceny walki. Scenariusz wymagał też od Cavilla zrzucania ubrań... Podczas pikantnych scen seksu widzowie mogli podziwiać jego nienagannie wyrzeźbione ciało. W jednym z ostatnich wywiadów gwiazdor zdradził, jak przygotowywał się, by wypaść jak najlepiej. Oprócz regularnych treningów i restrykcyjnej diety aktor... odwadniał się, by pozbyć się wody podskórnej z organizmu . Przed kręceniem słynnej sceny kąpieli w balii, chodził odwodniony aż przez trzy dni!

To był jakiś koszmar. Kiedy jesteś odwodniony przez trzy dni, to dochodzisz do takiego stanu, że jesteś w stanie wyczuć wodę w pobliżu - żartował aktor na kanapie w The Graham Norton Show. Henry wyznał, że z każdym kolejnym dniem pił coraz mniej płynów, by w dniu kręcenia pamiętnej sceny nie pić wcale!