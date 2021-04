Historia KONFLIKTU Mai Hyży i Grzegorza Hyżego: udawana miłość przed kamerami, walka o alimenty, grożenie sądem

Marta 8 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

3 tysiące na 2 dzieci? Moje nie dostały się do państwowego przedszkola, z powodu braku miejsc i bulimy po 2400 co miesiąc na dwójkę. To połowa mojej pensji a co mają powiedzieć kobiety, które zarabiają najniższą krajową. Druga połowa idzie na jedzenie, ubranka, buty z których ciągle wyrastają, książeczki, plasteliny, kolorowanki, lekarstwa i inne rzeczy codziennej potrzeby. Jak miałabym być samotną matką to nic tylko sie powiesić, bo dla mnie na suchy chleb by nie wystarczyło ani na rachunki za mieszkanie z samej mojej średniej krajowej pensji