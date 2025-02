Po 23 latach NOWY AKTOR zagra Mateusza Mostowiaka w "M jak miłość"! Podobny?

Dajcie spokój. Tak, "ktoś" to nadal ogląda. Nie każdy lubi niby ambitne seriale kryminalne, medyczne czy prawnicze. Dla niektórych usiąść po ciężkim dniu pracy i zapomnieć o wszystkim oglądając coś lekkiego i z pięknymi krajobrazami to prawdziwy relaks. Bedziecie mieć 70+ lat to sami z utęsknieniem będziecie codziennie czekać na godzinę emisji jakiegoś tasiemca. I może to będzie "M jak milość" 😅