Honka Biedronka tłumaczy się z wizyty u oskarżonego o oszustwa Żurnalisty: "Znam ludzi, którzy wiszą pieniądze i to są BARDZO DOBRZY LUDZIE"

Pszczelarz 29 min. temu

Ona go lubi, bo to nie jej wisi on kilkadziesiąt tysięcy zł długu! Gdyby tak był u niej zadłużony i nie chciał, albo nie miał z czego oddać, dalej by twierdziła, że jest dobrym człowiekiem?