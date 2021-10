"Hotel Paradise". Gnębiona Wiktoria WRACA DO GRY! Widzowie ZAŻENOWANI zachowaniem uczestników: "BRAK KULTURY"

True 19 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Dziwie sie Wiktorii, że tak łatwo wybaczyła ot tak... Ufała mu. Obiecywał, że ją wybierze a ostatecznie niespodziewanie ją wyrzucił z programu . Niewiadomo czy jego wyrzuty sumienia są szczere czy nie . Może to chłopak zagubiony, niestabilny emocjonalnie i tak będzie lawirować nieustannie między Wiktorią i innymi uczestnikami. Dziwie sie, że Wiktora wróciła po tym co musiała przeżyć w programie. Dziwne towarzystwo. Może taki był scenariusz by gnębić Wiktorie... W końcu przyznała sie, że dawniej miała takie doświadczenia w szkole. Także produkcja mogła to wykorzystać dla oglądalności. Niepowinna ufać Miłoszowi, który jest taki zmienny w swym zachowaniu... Nie jest jeszcze dojrzały. Podatny na manipulacje szemranego otoczenia.. Powinna mu bardziej pokazać, że powinien o nią zawalczyć. Wtedy bardziej by ją szanowal. Przemek ma obecnie zwis na te sytuacje. Jednak Nana to zazdrośnica. Musi mieć jakąś traume związaną z odważnymi blondynkami;) Gdy rozmawiała z rodzicami na video rozmowie powiedziała, że jest tak super, ma świetną ekipe. Dodała jednak , że nie ma dużo takich pustych blondynek i to jest mega;) Ona jest zazdrosna, że poniekąd Łukasza ciągneło do igraszek z Wiktorią;) Nana musi być niepewna siebie, być może zakompleksiona dlatego tak zachowuje sie okrutnie względem Wiktorii . Nie wyciągneła wniosków z sytuacji. Nie było jej ani troche żal Wiki gdy została tak strasznie potraktowana przez Miłosza. Natka przynajmniej miała wyrzuty sumienia i taka jest różnica . Ciekawe jaka będzie dla niej Launo . Pewnie będą spiskować wspólnie z Naną byle dokopać Wiktorii. Produkcja też pewnie swoje dołoży byle była oglądalność no i będą kolejne dramy. Takie jest HP;)