"Hotel Paradise". Pierwsza AWANTURA na wyspie: "Od teraz dla mnie nie istniejesz!"

Noni 58 min. temu zgłoś do moderacji 75 0 Odpowiedz

Jeny! Co to za program? Co to za sztuczne glonojady? Jak można promować osoby po operacjach plastycznych, po silikonach i nadmuchanych ustach??? Jest tyle pięknych, naturalnych kobiet w Polsce a przy tym inteligentnych. Kogo Wy lansujecie i jak ich wybieracie? Żenada do kwadratu!!!!!