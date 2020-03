"Hotel Paradise": Marietta już WYBACZYŁA Chrisowi, a Łukasz nadal mąci: "Adam to ZŁY CZŁOWIEK"

Jestem w szoku, że Martyna ma do mnie pretensje, że Marietta, po moim wejściu do programu, okazała inicjatywę jakiegoś spotkania się.

Wtem stało się niemożliwe. Zaopatrzona w dwa drinki Marietta przywędrowała z powrotem do Chrisa. Tego samego Chrisa, na którego jeszcze chwilę wyzywała, że nie chce go znać i "ma w du*ie, czy przez to odpadnie".





Chciałem cię przeprosić - zaczął Chris. - Naprawdę cię przepraszam, bo z tego co wszyscy mówią, wywnioskowałem, że mogę się mylić. To wynika z tego, że kiedyś zdradziła mnie kobieta i facet, który to zrobił, powiedział mi to i to się okazało prawdą. W tej sytuacji to, że on mi powiedział, uwierzyłem mu.