"Hotel Paradise". Odrzucona Oha ostrzega uczestników: "KARMA WRÓCI"

Nat 14 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Trochę śmieszne jest to zachowanie Przemka... czuje się przywódcą mówi innym co mają robić kogo wybrać a gdy nie chcą być jego pionkami to się rzuca . Myślę że Vansessa tu miłości nie znajdzie jest zbyt ekskluzywna a chłopaki proste. Co do Ohy zrobiono jej przysługę inaczej byłaby przekładana od chłopka do chłopaka a charakterek tez ma dobry....