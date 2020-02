"Hotel Paradise": Randkowanie na plaży, zazdrosny Chris oraz pierwsza kłótnia Adama i Oli

W poniedziałek na antenie TVN 7 zadebiutował Hotel Paradise. Uczestnicy przez najbliższe tygodnie będą rywalizować o 100 tysięcy złotych oraz szansę na odnalezienie miłości w egzotycznej scenerii. Aby dotrwać do finału, mieszkańcy luksusowego hotelu na Bali będą musieli jak najdłużej pozostać w parach. Single po pewnym czasie zagrożeni będą bowiem odpadnięciem.

Już na samym początku odcinka Adam poskarżył się, że noc spędzona z Olą zaowocowała u niego podbitym okiem. Chociaż kobieta przyznała, że faktycznie mogła uderzyć go przez sen, była bardziej przekonana, że jej wybranek zwyczajnie został pogryziony przez owady.

Wiesz co, kwasik sobie zrobiłam w nocy - zażartowała Lexi.

Krótka wymiana zdań okazała się jedynie wstępem do ożywionej rozmowy o powiększaniu ust. Marietta szczerze przyznała, że w przeszłości padła ofiarą nieudanego zabiegu, przez który nie była w stanie pojawić się w pracy.

Tymczasem Maciek również postanowił zdobyć się na szczerość i przyznał się Łukaszowi Blondino-Latino, że źle go ocenił. Dlatego też publicznie przeprosił konkurenta.

Mogłem to zrobić w prywatnej rozmowie, ale chciałem, żeby wszyscy to widzieli i to jest też zagrywka z mojej strony - zdradził przed kamerami.