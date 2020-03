"Hotel Paradise". Sandra otrzymała zadanie WYRZUCENIA z programu jednej z dziewczyn. Ola: "Masz przeje***e!"

Tymczasem Sandra dostała tajemniczy list, którego treści nie ujawniła od razu pozostałym. Zdecydowała się na to dopiero przy śniadaniu. Uczestniczka otrzymała zadanie wskazania jednej z koleżanek, która wraz z singielką odpadnie z programu podczas "rajskiego rozdania". Grupa zareagowała ostro.

Nie podoba mi się to zadanie, nie chciałabym odpaść przez to, że któraś z koleżanek mnie wyeliminowała - stwierdziła Viola.

Z kolei Lexi natychmiast zobaczyła w tej sytuacji szansę dla siebie. Nie odstępowała Sandry na krok, przynosiła jej klapki i przekonywała, żeby koleżanka namówiła Chrisa do jej planu. Najpierw sama poszła z nim porozmawiać.

Wiadomo, kogo wybierze Sandra. Myślę, że Mariettę i zostajesz bez pary jako singiel. Jakbyś wybrał mnie, to jeszcze możemy się uratować i na tym dobrze wyjść oboje - kusiła.

Lexi ma plan nikczemny. Cały czas chodzi za Chrisem, próbuje wykorzystać swoje atuty do tego, żeby wziąć go na swoją stronę , więc jest bardzo zabawnie - skomentowała Sandra.

Tymczasem Chris przyszedł do Sandry i próbował przekonać ją, żeby nie wyrzucała jego wybranki.

Następnie postanowił porozmawiać z Adamem. Ten dał mu do zrozumienia, że nie może złamać danego mu wcześniej słowa.

Jest winien przysługę Lexi, ale podał mi rękę, a dla mnie to jest świętość - stwierdził.

Lepiej, abyś był w parze z Lexi, bo to jest bezpieczniej dla ciebie. Marietty raczej według mojego wyboru nie będzie w programie. Radziłabym tobie, żebyś wybrał Lexi - mówiła.

Chris miotał się, ale ostatecznie odparł, że nie chce wyjść na hipokrytę, a poza tym "poczuł coś do Marietty". W odpowiedzi Sandra zagroziła, że może wyrzucić Olę. Wtedy Chris straciłby przyjaciela, bo Adam już wcześniej zadeklarował, że odejdzie razem z nią.

Po powrocie ze spaceru Sandra przekazała Lexi złą wiadomość o tym, że Chris jej nie wybierze, bo coś poczuł do Marietty.

Co to za idiotyczny argument! - obruszyła się blondynka. Ja jeszcze mam nadzieję, że przy tak dużym stresie Chris zapomni, co sam ustalił ze sobą.