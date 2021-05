"Hotel Paradise". Uczestniczka wróciła TUŻ PRZED FINAŁEM! Pozycja Oli znowu jest zagrożona

Hotel 35 min. temu zgłoś do moderacji 17 3 Odpowiedz

Nikt z tego programu nie jest szczery, widać dwulicowość. Na tym polega gra, ale niektóre zachowania są mniej lub bardziej irytujące. Oglądalność jest duża, więc programy tego typu też będą, przecież chodzi o rozpoznawalność i pieniądze. Przykro się patrzy na Natalię, która poczuła się zraniona przez Marcin, Ola irytuje i knuje (podobnie zresztą Luiza), Krzyś ciągle jakiś smutny, czegoś mu brak w tym hotelu, może bliskiej osoby, Kornelka jest Kornelką, śmieszna, nieco głupiutka, Simon i Bibi to wielka miłość, Basia i Krystian zakochani, ale to związek typu ,,włoskiego'' wielkie kłótnie i równie emocjonalne godzenie się, Sara i Maurycy, spokojni, na uboczu, w ciszy dążą do celu, ale tworzą zgrany duet, który dzięki takiemu podejściu może dużo osiągnąć, Kara bardzo szybko przechodzi do ,,czegoś więcej'', chce wygrać i mimo ,,słodkiej buzi'' idzie po trupach do celu. Każdy ma swoją rolę i taką rolę gra. Tak to ma wyglądać i wygląda. Czy jest reżyserka i scenariusz? Na pewno, jest plan na każdą postać, każdy uczestnik ma jakieś przepisane cechy i się nim podporządkowuje. Program ma swój opis, co po kolei ma się dziać, do tego dochodzą postacie z różnymi cechami charakteru z różnymi zadaniami do zrobienia, a jak to zrobią, co się wydarzy bez planu jest już improwizacją.