"Hotel Paradise". Widzowie cieszą się z eliminacji Luizy: "Czas OTWORZYĆ SZAMPANA"

Co prawda bez Oli u boku wydaje się bardziej sympatyczna, jednak widać, że nie potrafi zbudować z nikim głębszej relacji, więc bez sensu by było, gdyby dostała się do finału, kiedy wokół same dobrane i "zakochane" pary. Na tym etapie w programie będą już odpadać osoby, do których się przyzwyczailiśmy, ale to i tak już końcówka. Justyna chyba nikomu nie spodobała się na tyle, żeby zdecydowali się opuścić swoją parę.