"Hotel Paradise". Widzowie mają dość popisów Elizy w programie: "Gdzie twoja waliza? PAKUJ SIĘ JUŻ"

"Hotel Paradise" niedawno powrócił na antenę po raz piąty. Tym razem uczestnicy szukają miłości i krótkotrwałej popularności na Panamie, gdzie już dochodzi do pierwszych spięć. Kilka dni temu głośno było o słownych przepychankach Elizy i Mariki, które wyzywały się przed kamerami od żmij.

Pyskówka Elizy i Mariki z "Hotelu Paradise" miała miejsce po tym, jak druga z dziewczyn nazwała Jeremiaha "frajerem". Michał i Eliza uznali to za najgorszą obelgę, jaką można obrzucić mężczyznę, a uczestniczka stwierdziła przy tym, że "to gorsze, niż życzenie komuś śmierci". Internauci nie są jednak przekonani, jakoby faktycznie miała rację.

Od tego czasu w programie atmosfera jest dość napięta. Co prawda Marika próbowała złagodzić konflikt z Elizą, ale nie wydaje się, żeby to pomogło. Dziewczyna wyraźnie obraziła się na resztę grupy, a swoją nieobecność na wieczornej imprezie tłumaczyła potem "złym samopoczuciem". Obie dziewczyny wymieniły zresztą kilka dni temu złośliwości na Instagramie, więc najwyraźniej do tej pory nie udało im się pogodzić.

Mam nadzieję, że Eliza oraz Michał złapią choć mały stopień pokory i zauważą, jak duża g*wnoburza nakręcona przez to, że ktoś wie coś lepiej. Do niektórych rzeczy trzeba dorosnąć, nie zawsze 18 lat na dowodzie to oznacza - dogryzała jej Marika po emisji odcinka z ich kłótnią.

Sytuacja już dawno była wyjaśniona, ale, jak widać, komuś bardzo zależy na followersach i to, jak widać, nie jestem ja. (...) Wejdźcie sobie na jej story i zobaczcie, jak pięknie znowu stara się mnie sprowokować do kłótni. Jeszcze dodam, że nie robię tego, żeby się wybielić, bo biorę odpowiedzialność za swoje zachowania - odpowiedziała wkrótce druga z nich.

Wygląda jednak na to, że internauci nie chcą trzymać strony Elizy, na co wskazują komentarze pod postami programu na Instagramie. Większości fanów wyraźnie zależy na tym, aby to ona opuściła show jako następna, co argumentują jej zachowaniem i "wprowadzaniem złej atmosfery".

"Eliza jest nie do zniesienia", "Czas Elizię już pożegnać", "Eliza, tobie już podziękujemy", "Eliza to żmija. Tak bardzo chce Jeremiego, że zachowuje się okropnie wobec Mariki", "Żmija i nic więcej", "Eliza, gdzie twoja waliza? Pakuj się już", "Eliza, 19-letka, która wie, jak życie przeżyć. Szkoda, że nie wie, że nic nie wie", "Pamiętajcie kochani, aby nigdy, przenigdy nie mówić na nikogo frajer, bo Elizka wpadnie i was wyjaśni" - czytamy.

Pojawiły się też pozytywne głosy pod adresem uczestniczki, jednak to ona była najczęściej wymieniana wśród osób, które powinny opuścić program.

Też sądzicie, że to już jej czas?

