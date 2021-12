"Hotel Paradise". Znamy ZWYCIĘZCÓW 4. edycji programu!

True 14 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

Oglądałam sporadycznie fragmenty na youtube. Bardzo męcząca edycja... Każdy miał tam swe grzeszki... Sara była najbardziej w porządku. No i jeszcze Mati, Vanessa.Sara zyskała największą sympatie. Nie dokońca mnie przekonuje jej zachowanie ... Ma kanał na youtube... Niby pozytywna, zwariowana ale strasznie często przeklina... Zbyt głośna wraz z Kasią... Sara należy do takich osób, które brylują w towarzystwie ale też sprawiają wrażenie sztucznych, wykreowanych... No i wiadomo już na co kasa idzie. Na youtube udostępniają filmiki z różnych podróży, melanży;) Oczywiście towarzyszy jej ekipa Hotelu Paradise ;) Sara jest tam gwiazdą;) Zyskała wiele fanów po tym programie ... Wiele fanów pisało komentarze czy na wykopie iż są przecieki takie: Sara zatrzymie sie na 90tysiącach i rzuci kulą. No i sprawdziło sie. Ktoś z obsady Hotelu sprzedawał informacje;) Wielka wtopa;) Nana niby wyrachowana zołza ale intrygowała po to by zdobyć Łukasza;) Można wybaczyć;) Łukasz neutralny jednak jego uczucia są zagadką;) Sprawdzi sie po programie co czuł do Nany;) W każdym razie to jedyna para, która ma jakąś wiedze ogólną... Pozostali również po studiach a udowodnili, że ich wiedza jest zerowa... Jak można nie znać daty drugiej wojny światowej czy ile deko ma kilogram szynki. To takie banalne sprawy. Niewiedzieć tego to totalna kompromitacja... Teraz mam na myśli brak wiedzy Ingi chociaż studiowała prawdopodobnie nie jeden kierunek;) Jak ci ludzie dostali sie na studia to ja niewiem;) Jedynie Nana i Łukasz są inteligentni. W każdym razie życze im by byli razem ;)