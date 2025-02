Możecie wyjechać na Bali z "królowymi przetrwania". Zapraszają Magda Stępień i Ola Ciupa. Zgadniecie, w czym jest haczyk?

Chcecie wybrać się na Bali z Ciupą i Stępień? Są pewne "ale"

Przejdźmy zatem do konkretów. Za przyjemność czerpania z uroków Bali w czerwcu w towarzystwie Magdy i Oli trzeba zapłacić 1250 dolarów, czyli około 5 tysięcy złotych . Panów z góry ostrzegamy, że jest to wyjazd tylko dla kobiet. W cenie są m.in. transfer z lotniska do hotelu i odwrotnie, zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępów do atrakcji z planu wycieczki, prezent powitalny i oczywiście udział influencerek w całym przedsięwzięciu.

Co natomiast musicie sobie zapewnić sami? Jeśli czytaliście już o podobnych wyjazdach, to chyba wiecie, czego się spodziewać - bilety lotnicze na Bali i do Polski musicie wykupić sobie sami, co kosztuje dodatkowe kilka tysięcy złotych. Oprócz tego trzeba we własnym zakresie uiścić opłatę za wizę oraz uzbierać na wydatki osobiste i ewentualne atrakcje fakultatywne. Oprócz tego trzeba mieć ze sobą 300 dolarów w gotówce, które powędrują do przewodnika wyjazdu.