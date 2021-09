Ida Nowakowska chwali się pierwszym "amciu amciu" w MARKECIE MEBLOWYM... Chcieliście to wiedzieć? (FOTO)

Elka 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 3 Odpowiedz

Mamusia karmiąca dzidzię to piękny widok... nie rozumiem oburzenia, ani seksualizowania takich zdjęć. To nic złego. Przestańcie piętnować za to kobiety. Czy robić z tego mega intymną chwilę. To normalne, że matka karmi. I nie musi robić tego tylko w sypialnie, w otoczeniu świec i przy zasłoniętych roletach. Naprawdę nikogo nie powinien dziwić czy obrzydzać taki widok publicznie.