Uradowana Ida Nowakowska paraduje po scenie na Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej (ZDJĘCIA)

No ale Jak ma się trzymać ram to dlaczego ida nie chodzi w chuście przecież w bibli wyraźnie jest napisane ze kobieta ma chodzić w chuście a jak nie ma zostać zgolona ma być podlega mężowi bo to dla niego została z zebra Adama stworzona nie odwrotnie dlatego ma nosić na głowie oznakę uleglosci(tak, tak jak w Koranie). Mężczyzna zaś nie powinien nakrywac głowy gdyż jest obrazem u odbiciem chwały Bożej. I czemu wypowiada się publicznie przecież nasza religia mówi ze kobieta ma się nie odzywać publicznie-niech niewiasty milczą bo nie pozwala się im mówić ale niech będą poddane jak i zakon mówi. A jeśli chcą się czegoś dowiedzieć niech pytają w domu swoich mężów.