Ida Nowakowska dziękuje ekipie "Pytania na śniadanie" i Tomaszowi Wolnemu: "Za troskę i OJCOWSKĄ MĄDROŚĆ"

Ida Nowakowska wciąż jeszcze bardzo przeżywa to, co wydarzyło się we wtorek w emitowanym na żywo Pytaniu na śniadanie. W trakcie rozmowy na temat sposobów informowania bliskich o ciąży, prezenterka ogłosiła, że sama spodziewa się dziecka. Wkrótce po ogłoszeniu radosnej nowiny Ida została obdarowana przez ekipę kwiatami i tortem. Gratulacjom nie było końca.