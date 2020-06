Idol nastolatków Jake Paul STANIE PRZED SĄDEM po wzięciu udziału w NAPAŚCI na centrum handlowe! (WIDEO)

Zonk 48 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Logan, starszy z braci, wychodzi powoli na prostą i wydaje się dojrzewać emocjonalnie. Dla młodszego Jake'a już chyba nie ma nadziei bo oprócz aresztowania o którym mowa ma na sumieniu coraz więcej niespecjalnie legalnych przekrętów np nakłania dzieciaki do kupowania subskrypcji z jego "poradami" i naliczania wielokrotne opłat z kart kredytowych rodziców tychże dzieciaków, subskrybcji na temat tego jak zostać influencerem, czego uczyć a raczej nie się w szkole itp Generalnie to przekręt polegający na tym że dzieciak wykupuje dostęp do strony za chyba 8$, to niewiele więc rodzice dla świętego spokoju dają kartę, potem strona zapamiętuje dane i nalicza wyższe opłaty za przejście każdego z chyba 10 etapów tak że obciążenie na karcie sięga finalnie kilkuset dolarów. Dzieciaki kupowały też u niego srebrne łańcuchy z logo Team10 których nigdy nie dostały bo oficjalnie łańcuch był za darmo trzeba było opłacić tylko przesyłkę a za przesyłkę według tamtejszego prawa nie musiał zwracać więc zgarnął kasę dla siebie. Teraz dochodzi do tego to aresztowanie gdzie jego kamerzysta nagdywał go na instastory imprezującego cały dzien w różnych klubach i w hotelu, a samo centrum handlowego które zniszczyli i okradli jest bardzo daleko od miejsca gdzie były protesty. On natomiast kłamał że brał udział w pokojowym proteście a policja ich zepchnęła w to miejsce. Nie dość że sam wrzucił do sieci dowód swojego rozboju to jego kamerzysta wrzucił na Instastory dowody że kłamał w przeprosinach.