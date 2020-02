Iga Lis chwali się wyróżnieniem od amerykańskiego "Vogue'a" (FOTO)

Ala 32 min. temu zgłoś do moderacji 11 23 Odpowiedz

Piekna dziewczyna i tak, to jest jakies osiagniecie, nie przypominam sobie, zeby 90 procent polskich nastolatek byla na lamach takiego pisma jak Vogue, ba! dla takich nastolatek kupno tego magazynu to juz jest cos! Nie umniejszajcie drobnych sukcesow ludzi ani ty Pudlu, ani komentujacy. Przemawia przez Was zazdrosc, zawisc. Nalezy sie cieszyc, jak to robi wiekszosc swiata z nawet drobniutkich sukcesow naszych rodakow. Powiem tak, powinno byc obowiazkowe po 18 roku zycia mieszkanie w jakims zachodnim kraju przez minimum 2 lata, wtedy ludzie zobaczyliby jak bardo my Polacy roznimy sie pod tym wzgledem od innych. Jak bardzo wytykamy naszym rodakow potkniecia, cieszymy sie z porazek, zazdroscimy sukcesow i za wszelka cene staramy sie upokorzyc te osoby...