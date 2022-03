Iga Świątek PIERWSZĄ RAKIETĄ ŚWIATA! Gwiazdy nie kryją podziwu dla 20-latki: "KOSMOS"

Świątek wciąż idzie jak burza, raz za razem udowadniając, że jest w szczytowej formie. W piątek sportsmenka ugruntowała swoją pozycję na arenie międzynarodowej, pokonując Viktoriję Golubic (6:2, 6:0) w meczu odbywającym się w ramach Miami Open. Dzięki temu Iga zapewniła sobie pozycję liderki w rankingu WTA , co wcześniej nie udało się żadnej Polce. Oficjalnie Iga znajdzie się na pierwszym miejscu prestiżowego rankingu dokładnie 4 kwietnia 2022 roku.

W świecie pełnym kiepskich newsów ten ma jakże piękny wymiar. G R A T U L A C J E, Pani IGO – napisał Olivier Janiak. Numer 1 na planecie. K O S M O S .

Numer 1 na świecie! This girl is on fire – napisał podekscytowany Szyc, dodając na Instastory zdjęcie Igi.