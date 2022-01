Iga Świątek w półfinale Australian Open. Za występ w turnieju tenisistka zgarnie FORTUNĘ

Anna 1 godz. temu zgłoś do moderacji 136 27 Odpowiedz

Mojego męża nic nie interesuje. Dzieci chore leżą w domu, cała trójka, mój ojciec trafił do szpitala, a przedwczoraj wieczorem mój mąż - Mycha - wylatuje mi z tekstem, że na delegacje dwudniową jedzie rano. Oczywiście, żadnych zakupów, nic nie zrobił. Umówił się z kolegą na 06:00, chłop pół godziny dzwoni, a laluś się myje w łazience. Dramat 44 lat chłop nic nie poradny życiowo. Wielokrotnie chciałam od niego odejść, ale on mnie straszny, że zabierze mi dzieci. Matka też mnie nie rozumie, mówi, że jak od niego odejdę to straszny błąd popełnię. Ją nie interesuje to, że mi jest źle, tylko ja mam go słuchać.