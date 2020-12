Igor Herbut pokazał ukochaną. "Jaka PIĘKNA KOBIETA, taka naturalna" (FOTO)

Igor Herbut w polskim show biznesie zaistniał, kiedy wraz ze swoim zespołem LemOn pojawił się w trzeciej edycji show Polsatu "Must be the music". Czas pokazał, że to właśnie muzycy odnieśli największy sukces spośród wszystkich "absolwentów" programu, a LemOn wywalczył sobie mocną i stabilną pozycję na polskiej scenie.