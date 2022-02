Hanna Lis gasi "antyszczepionkową" internautkę: "Mniej PROFESOR GÓRNIAK, więcej nauki polecam"

sonia 1 godz. temu zgłoś do moderacji 485 43 Odpowiedz

Niech pani Hania spyta Pfizera, dlaczego utajnia badania na 50 lat. W końcu nazywa się dziennikarką to pytać może. Może też niech spyta prof. Horbana, największego straszyciela covidem i wielkiego doradcę, co to nieoficjalnie mówi, że "foliarze mają rację". Dla dziennikarza fajny temat, jakby był dziennikarzem, a nie aparatczykiem. A z covidem to jest tak, że jak ktoś ma gorączkę to od razu mówią, że ma covid, a covida przecież się nie leczy, zamiast przepisać jakieś leki na przeziębienie albo zapalenie płuc. Covid to zapalenie płuc przez koronawirusy, które od lat istnieją. Ale jak się człowieka nie leczy to może umrzeć, to chyba logiczne. Jest jeszcze inna strona medalu, bo ten cyrk się nie skończy dopóki będą płacić lekarzom za covidowych pacjentów. A covida zawsze szukają na siłę, szczególnie jak człowiek znajdzie się w szpitalu przez przypadek. Nawet kobiety w ciąży trafiają na covidowy i nie widzą swoich dzieci przez 2 tyg po porodzie, bo leżą na covidowym, bezobjawowo (bo gorączką była 3 dni przed porodem). Tak się robi z każdym niezaszczepionym, po prostu ich nie leczą. Silniejszy przetrwa, słabszy się podda.