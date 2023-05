Ilona Felicjańska UJAWNIA, dlaczego nie stawiła się w sądzie na rozprawie przeciwko Paulowi Montanie!

Montana oznajmił wtedy, że zamierza bronić się przed wymiarem sprawiedliwości. Zgodnie z zapowiedzią, podczas drugiej rozprawy, która odbyła się 4 maja, Paul przedstawił sądu swój punkt widzenia. Mężczyzna stwierdził, że to on był ofiarą w związku z Iloną Felicjańską , która wielokrotnie dopuszczała się wobec niego przemocy.

Mam ponad 30 pogryzień na ciele, na plecach, na rękach, na boku. (...) Jak w końcu mnie ugryzła w szyję, to, tak jak mi policjant radził tydzień przed, że jedyna rzecz, co mogę zrobić, to odepchnąć ją, co zrobiłem - zeznawał.