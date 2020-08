Imię dziecka gwiazdy czy nazwa HURAGANU? Zgadniesz bez sprawdzania? (QUIZ)

Dzieci i huragany mają kilka wspólnych cech. Gdy się pojawiają, potrafią wywrócić spokojne życie do góry nogami. Zawsze wiążą się z niemałymi wydatkami. Pozostawiają też dokładnie sfilmowane wspomnienia na całe życie. Jednym i drugim nadaje się też fikuśne imiona.

Znani i lubiani wymyślają więc coraz nowsze wyzwania urzędnikom stanu cywilnego. Do legendy przeszedł Michał Wiśniewski , który już w 2002 roku rzucił wyzwanie ówczesnym gustom. Wygląda na to, że moda przyjęła się na polskim podwórku. Może za kilka lat dorównamy amerykańskim standardom, wyznaczanym przez Elona Muska i Grimes ?

W oczekiwaniu zapraszamy Was do rozwiązania naszego quizu. Czy potraficie odróżnić nazwę tornada od tego należącego do celebryckiej pociechy?