Internauci DRWIĄ z najnowszej kolekcji Victorii Beckham: "Wełniane majtki? TO ŻART, PRAWDA?" (FOTO)

O tym, że marka modowa Victorii Beckham jest w finansowych tarapatach, plotkuje się od dawna. Już w 2019 roku brytyjskie media donosiły, że aby ratować dorobek swojego życia, spicetka zmuszona była iść na ustępstwa i zrezygnować z luksusów, do których przywykła. Długi projektantki szacowane były wówczas na 36 milionów funtów.

Od tamtej pory minęły cztery lata, a kreatorce mody póki co udało się uniknąć bankructwa, za co może być wdzięczna hojnemu mężowi. Aby rozpromować tracącą na popularności markę, 49-latka zdobyła się nawet na desperacki krok i poprosiła swoją synową, Nicolę Peltz, której nie darzy ponoć szczególną sympatią, by uświetniła swoją obecnością jej pokaz, oczywiście wystrojona w suknię z metką Victorii Beckham.