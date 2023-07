Internauci KPIĄ z wakacyjnych zdjęć Małgorzaty Rozenek: "Pani podróżuje z fotografem, stylistką i fryzjerem?!" (FOTO)

Rozenek pokazała "perfekcyjne" kadry z wakacji. Nie wszyscy byli zachwyceni

Aktualnie Rozenek przebywa na kolejnych już w tym roku zagranicznych wakacjach. Niedługo po powrocie z wczasów na Bali celebrytka ponownie opuściła ojczyznę, tym razem udając się na Lazurowe Wybrzeże w towarzystwie koleżanek. Perfekcyjna nie byłaby rzecz jasna sobą, gdyby nie udokumentowała wycieczki na Instagramie. W czwartek Małgosia opublikowała na swoim profilu kilka kadrów z francuskich wakacji. Wystrojona w bikini i kapelusz celebrytka urządziła sobie sesję na okazałym siedzisku, przyjmując przy tym wystudiowane pozy. Żona Radosława Majdana zapozowała także z filiżanką porannej kawy, jednak już w nieco innej stylizacji. Małgosia zdradziła również fanom, że będąc we Francji, cieszy się błogim lenistwem w prawdziwie włoskim stylu - dołączając do fotografii hasztag "dolce far niente".