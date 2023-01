Internauci krytykują Klaudię Halejcio za zapowiedź jej walki ze "ZBĘDNYMI KILOGRAMAMI". Celebrytka teraz się tłumaczy

Trzeba przyznać, że celebrytka do perfekcji opanowała zdolność wywoływania szumu w sieci przy pomocy pozornie zwyczajnych postów. Tak było również w piątek, gdy na śledzonym przez 700 tysięcy osób profilu 32-latka zamieściła zdjęcie z sali treningowej, gdzie prezentuje nienaganną sylwetkę, którą podkreślił obcisły strój do ćwiczeń . Niżej napisała, że musi zrzucić zbędne kilogramy...

No dobra, zgrabnie tu wyglądam! - odpisała. Ale nie jest tak kolorowo, bo niestety powinnam ćwiczyć ze względu na moje zastoje wody, ciało mi puchnie i raz jestem szczupła, a raz ulana - to idzie się przyzwyczaić.... ale najgorsze jest to, że u mnie wiąże to się z bólem i nit nie jest w stanie mi pomóc. Ruch przynosi ulgę... a ja jestem trochę leniuchem.